Resident Evil, rivelata la data d'uscita ufficiale del reboot con Kaya Scodelario

Mentre procedono senza troppi problemi legati alla Pandemia di Coronavirus le riprese dell'attesissimo reboot cinematografico di Resident Evil di Johannes Roberts, nuovo adattamento filmico dell'omonima serie videoludica targata Capcom, nelle ultime ore è stata anche rivelata la data d'uscita ufficiale del progetto.

Al momento i dettagli della trama sono perlopiù nebulosi. Il reboot sarà ambientato nel 1998, e sarà una storia sulle origini della narrazione legata a Resident Evil. Si concentrerà sulla notte in cui tutto è andato storto a Raccoon City. Un aspetto precedentemente inesplorato nei precedenti film del franchise, iniziato nel 2002 e interpretato da Milla Jovovich. Diretti da Paul W.S. Anderson, i film di Resident Evil hanno accumulato circa 1,2 miliardi di dollari al botteghino.



L'ultimo film risale al 2017, intitolato Resident Evil: The Final Chapter. Il ricco cast del film è formato da Kaya Scodelario, Robbie Amell, Hannah John-Kamen, Tom Hopper, Avan Logia e Neal McDonough. Finalmente c'è anche una data d'uscita, come sopra riportato, ed è quella del 9 settembre 2021 per il mercato americano.



Vi ricordiamo che è in lavorazione anche una serie televisiva di Resident Evil targata Netflix, però incentrata sulle sorelle Jade e Billie Wesker, la cui storia si svolgerà in due linee temporali differenti lungo un intero decennio.



