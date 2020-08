Resident Evil: Retribution, Milla Jovovich e gli incidenti sul set

Questa sera su Rai 4 va in onda Resident Evil: Retribution, quinto capitolo della saga action horror basata sulla celebre serie di videogiochi Capcom. Come per i film precedenti la protagonista è la Alice di Milla Jovovich, star che ha deciso di girare in prima persona la grande maggioranza delle scene d'azione.

Una scelta per niente scontata e che sarebbe potuta costarle molto cara, anche alla luce di quanto accaduto durante le riprese di questo film. Mentre l'attrice stava girando una scena di combattimento, infatti, un incidente causò la caduta di 16 membri della crew da un'impalcatura. La Jovovich per fortuna rimase illesa, e durante l'interruzione delle riprese andò a trovare i colleghi in ospedale per augurargli una buona guarigione.

A proposito di incidenti, durante una comparsa a Jimmy Kimmel l'attrice ha raccontato della volta in cui ha dato un pugno in faccia al regista e marito Paul W.S. Anderson: "Non ero arrabbiata, è stato un incidente, ma l'ho colpito in un occhio con un pugno. È pur sempre un film d'azione, queste cose succedono. Mentre dirigeva una scena mi ha chiesto di tirare un pungo verso la camera, verso la sua faccia, e io l'ho fatto. L'ho colpito dritto in un occhio, ha avuto un occhio nero per un paio di settimane. Era imbarazzante da raccontare a chi visitava il set."

In Resident Evil: Retribution, lo ricordiamo, Alice si ritrova inspiegabilmente a Tokyo dopo essersi risvegliata in una struttura dell'Umbrella, la casa farmaceutica responsabile della creazione del virus. Come sempre, la nostra protagonista deve combattere fino allo stremo per salvarsi dai non morti che continuano a perseguitarla.

