Resident Evil, il regista spiega: 'Ecco in che modo è diverso dagli altri film della saga'

Resident Evil: Welcome to Raccoon City arriverà al cinema questo mese e in una nuova intervista il suo regista e sceneggiatore Johannes Roberts ha spiegato in che modo il suo film differisce dai precedenti capitoli del franchise tratto dalla popolare saga videoludica. Ricordiamo che il franchise di Resident Evil è uno dei più celebri dei Duemila.

Nel corso di un'intervista concessa a ComicBook, Roberts ha spiegato in che modo il suo film sarà molto diverso da quelli con Milla Jovovich protagonista: "Il fatto è che i tempi sono cambiati, credo. Quando il primo film del franchise uscì al cinema il fatto di adattare un videogioco era visto come 'la gente conosce il nome, quindi prendi questa proprietà intellettuale, prendi il nome, e poi fanne quello che vuoi'. Solo tieni il nome e aggiungi ciò che vuoi. Negli ultimi 20 anni le cose sono cambiate. Si è creato un certo rispetto per il gioco. I giochi si sono evoluti e sono diventati molto più sofisticati, ed è stata questa idea che è diventata il modo in cui lo abbiamo proposto e per andare avanti nel senso di 'prenderlo seriamente'".

Per Roberts il fatto che i videogiochi si siano evoluti e siano diventati così sofisticati ha portato il processo di adattamento nei film alla pari con il mondo della letteratura: "Adesso è come adattare un romanzo. Se adatti un romanzo prendi la materia di base molto seriamente, ed è stato lo stesso per noi e questo gioco, volevamo raccontare cosa ci aveva emozionato da ragazzini, quando ci giocavo da studente. Facciamone un horror super spaventoso. Un horror davvero spaventoso e con il tono giusto. Era una cosa molto eccitante che non era mai stata fatta prima nei film del franchise. Ed è stato divertente da realizzare".

Resident Evil: Welcome to Raccoon City arriverà nelle sale il 24 novembre prossimo; intanto vi lasciamo al trailer di Resident Evil: Welcome to Raccoon City e alle dichiarazioni del regista sul sequel di Resident Evil: Welcome to Raccoon City.