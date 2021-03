Resident Evil, tutto sul reboot: cast, personaggi, trama e data di uscita!

In attesa di poter dare una prima occhiata al film, ecco tutto quello che c'è da sapere su Resident Evil: Welcome to Racoon City, titolo ufficiale dell'attesissimo reboot cinematografico della celebre saga di videogiochi horror targata Capcom.

Diretto da Johannes Roberts e prodotto da James Wan, il film si presenta come un adattamento dei primi due capitoli di Resident Evil: tra le ambientazioni troviamo infatti l'iconica Villa Spencer del videogioco originale (che ha detta del regista sarà "tremendamente spaventosa") e la stazione di polizia di Resident Evil 2.

Al contrario della saga firmata da Paul W.S. Anderson, la nuova pellicola metterà da parte la marcata componente action per concentrarsi sulle atmosfere horror che hanno contribuito a rendere Resident Evil un vero e proprio punto di riferimento per i giocatori di tutto il mondo. "Volevo tornare ai primi due giochi originali e ricreare la terrificante esperienza viscerale ce ho avuto quando li ho giocati per la prima volta, raccontando al contempo una storia umana radicata su una piccola città americana morente, un argomento che ritengo rilevante per il pubblico di oggi" ha spiegato il regiata.



Inoltre, per fornire un ulteriore indizio sul tono del film, Roberts ha rivelato di essersi ispirato a cult di John Carpenter come Assalto al distretto 13 e The Fog.

Il cast include Kaya Scodelario nei panni di Claire Redfield, anche Robbie Amell nel ruolo di Chris Redfield, Hannah John-Kamen nei panni di Jill Valentine, Tom Hopper nel ruolo di Albert Wesker, Avan Jogia nei panni di Leon S. Kennedy e Neal McDonough nel ruolo di William Birkin e Donal Logue nei panni di Chief Brian Irons.

La data di uscita è fissata al prossimo 3 settembre 2021.

Quali aspettative avete nei confronti del reboot? Come sempre, fatecelo sapere con un commento qui sotto.