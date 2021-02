Resident Evil: ecco quando uscirà il reboot della Sony!

Secondo quanto appena riportato da diverse testate internazionali, è stata comunicata la nuova data d'uscita del reboot di Resident Evil prodotto da Sony Pictures, che si aspetta di rilanciare il franchise horror e portarlo in una direzione sicuramente diversa dalla versione di successo portata sullo schermo anni fa con Milla Jovovich protagonista.

La nuova pellicola uscirà nelle sale il 3 settembre 2021 (e non più il 9 settembre come precedentemente riportato), quando negli Stati Uniti si festeggerà il Labor Day, una festività molto sentita e dove di solito il pubblico americano è sempre corso al cinema per le pellicole più attese che infatti utilizzano tale slot con molta attenzione. Le riprese di questa nuova versione sono partite lo scorso novembre e sono terminate in appena due mesi, nel dicembre successivo; attualmente il film si trova nel processo di post-produzione.

A proposito delle riprese, lo studio aveva dichiarato: "Durante questi tempi le riprese sono state molto dure, quasi interamente in location, e generalmente il nostro team ha passato 17-18 ore al giorno sul set, ma siamo riusciti a mettere insieme un po' di fantastico lavoro. Un grande grazie a tutto il team che ha contribuito".

Nel nuovo cast troviamo Robbie Amell (The Flash), Kaya Scodelario (The Maze Runner), Tom Hopper (Umbrella Academy), Hanna John-Kamen (Ant-Man and The Wasp) e Avan Jogia (Zombieland: Doppio Colpo).

Ad ogni modo, al momento non sappiamo ancora granché sulla trama del film, né se rivedremo ancora la Alice di Milla Jovovich, ma contando che l'idea è proprio quella di aprire le porte a una nuova serie di pellicole ambientate nell'universo creato da CapCom, potrebbe non essere poi così improbabile.

Non ci resta che attendere quindi il 3 settembre 2021, sperando che per quella data anche le sale italiane siano aperte.