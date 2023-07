Resident Evil, quando esce il prossimo film live action? Ma soprattutto, si farà?

La saga videoludica di Resident Evil non ha mai avuto grande fortuna al cinema. Stravolta in più riprese e in più film, non è mai riuscita ad accontentare i fan. Sembra però che un nuovo film sia in produzione, scopriamo assieme quale.

Ci ricordiamo tutti i Resident Evil di Paul W.S. Anderson, che del materiale originale mantenevano ben poco. Ed è anche abbastanza recente l'ultimo live action prodotto per quanto riguarda il cinema: Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Ma quella che tutti vorremmo dimenticare è la serie tv, come vi raccontavamo nella nostra recensione del Resident Evil di Netflix. E adesso arriva un film nuovo?

Sembra che il film in questione possa essere proprio un sequel di Welcome to Raccoon City, dal titolo provvisorio The Umbrella Chronicles. Come aveva riportato Bloody Disgusting, sono infatti stati allocati dei fondi alla città di Sudbury, in Canada, pare proprio per essere il luogo delle riprese di questo film. Il fatto che possa essere un sequel del film del 2021 è proprio per la location, la stessa di Welcome to Raccoon City.

Sony al momento non ha confermato né smentito, ma sembra che la Raccoon HG Film Productions, già dietro il film precedente, si stia occupando anche di questo. Non ci sono ovviamente certezze per quanto riguarda la regia (se sarà confermato Johannes Roberts) e nemmeno per il cast.

Tra l'altro Welcome to Raccoon City terminava con un cliffhanger per un eventuale futuro della saga, quindi è probabile che Sony voglia ripartire da lì, nonostante quel prodotto non sia andato bene al botteghino. Anche se, vale la pena ricordarlo, si trattava di un uscita ancora inficiata dal periodo pandemico.

Sia come sia, The Umbrella Chronicles si rifà ovviamente al videogioco del 2007, ma la serie di Resident Evil ci ha insegnato a non fidarci troppo dei nomi, visto che le libertà rispetto al materiale originale sono state tantissime tra film e serie tv.

E voi invece cosa ne pensate? Vorreste un nuovo film su Resident Evil? Vi era piaciuto Welcome to Raccoon City? Ditecelo nei commenti, e intanto recuperatevi la nostra recensione di Resident Evil: Welcome to Raccoon City.