Resident Evil, Paul W. S. Anderson: 'Non tornerò per un nuovo sequel'

Come tutti saprete, prima del prossimo Monster Hunter, Paul W.S. Anderson ha collaborato con la moglie Milla Jovovich ai film basati sul franchise videoludico di Resident Evil. Sembra però che il regista non sia disposto a lavorare su nuovi sequel.

Durante un panel sul Metaverse del Comic Con di New York per Monster Hunter, Anderson ha rivelato di aver raccontato tutto ciò che a suo avviso andava raccontato su Resident Evil e, anche se il materiale a disposizione non è di certo esaurito, molto si sta facendo con le produzioni attualmente in corso su Netflix.

"Dopo aver realizzato sei film, e aver speso ben 1,2 miliardi di dollari, sai, penso di aver dato il massimo. Sono molto contento di tutto questo successo. Penso che il nostro tempo sia finito con questo franchise. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. L'abbiamo chiuso molto bene e ora ci siamo lanciati in qualcosa di nuovo di zecca, che è Monster Hunter, e io sono molto entusiasta di mettere la mia energia in questo nuovo progetto".

Monster Hunter arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo dicembre, nonostante inizialmente si pensasse di ritardare la sua uscita al 2021. Intanto Netflix è a lavoro su una serie tv dedicata a Resident Evil mentre nelle scorse settimane è stato diffuso il trailer Resident Evil: Infinite Darkness completamente in CGI.