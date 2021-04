Resident Evil, la nuova sinossi del reboot vi da il benvenuto a Raccoon City

Nelle scorse ore la Sony Pictures ha diffuso una nuova sinossi ufficiale per Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il nuovo adattamento cinematografico della celebre saga di videogame horror.

Recentemente rinviato da settembre al 24 novembre prossimo, il film è descritto un mondo pieno di orrori che attendono i protagonisti (e gli spettatori), che commetteranno l'errore di entrare nella città che dà il titolo al progetto.

"Un tempo dimora del gigante farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City è ora una cittadina morente del Midwest. L'esodo della compagnia ha lasciato la città deserta, con un grande male che si muove sotto la superficie. E quando quel male viene scatenato, i cittadini vengono cambiati per sempre e un piccolo gruppo di sopravvissuti sarà costretto a lavorare insieme per scoprire la verità dietro l'Umbrella e sopravvivere alla notte."

La sinossi dovrebbe entusiasmare i fan della popolare serie di videogiochi di Resident Evil, e fa eco alle dichiarazioni del regista Johannes Roberts che ha ribadito la sua intenzione di tornare alle radici horror della saga: "Ovviamente al cinema abbiamo già avuto un franchise di Resident Evil ma questo film non ha nulla a che fare con quella saga", ha detto recentemente Roberts. "Diciamo che sarà una storia di origine completamente stand-alone rispetto a quei film, una storia basata sulle radici della serie di videogiochi e del cinema horror. Non stiamo facendo un remake di quei film. Stiamo andando in una direzione completamente diversa".

Il cast dpi Resident Evil: Benvenuti a Raccoon City include Kaya Scodelario nei panni di Claire Redfield, Robbie Amell come Chris Redfield, Hannah John-Kamen come Jill Valentine, Tom Hopper come Albert Wesker, Avan Jogia come Leon S. Kennedy e Neal McDonough nel ruolo di William Birkin.