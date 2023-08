Resident Evil: non crederete ai vostri occhi col trailer del fan-film The Keeper's Diary

A pochi giorni dall'uscita home-video di Resident Evil: L'isola della morte, nuovo film d'animazione del franchise basato sul famoso videogame, è stato presentato online il trailer ufficiale del fan film Resident Evil - The Keeper's Diary: A Biohazard Story.

Realizzato dal regista/produttore Andrew Saullo e finanziato da una campagna di crowdfunding che in 30 giorni ha già raccolto 40mila dollari, il film è ispirato all'originale Resident Evil e al suo remake del 2002, ed è un adattamento della voce del diario omonima che nel videogame si può trovare nell'iconica Spencer Mansion. Il protagonista è un ricercatore (interpretato da Charlie Kraslavsky, che ha interpretato Chris Redfield nei filmati live-action di Resident Evil) che si trova di fronte ad un'epidemia virale che si scatena in una struttura di ricerca sotterranea.

Sulla pagina ufficiale della campagna di crowdfunding, Saullo spiega che il progetto è attualmente nella sua fase di pre-produzione, con l'inizio delle riprese previsto per ottobre/inizio novembre nel Michigan: se tutto andrà come previsto, la post-produzione inizierà entro la fine dell'anno e il film uscirà (gratuitamente sul canale YouTube di Residence of Evil) nel primo trimestre del 2024. Nel frattempo, però, diteci che cosa ne pensate del filmato promozionale.

