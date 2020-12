Resident Evil, Milla Jovovich: 'Adorerei tornare in quell'universo'

L'universo di Resident Evil si espanderà presto in una varietà di modi, dai lungometraggi alle serie tv live-action all'animazione, e Milla Jovovich amerebbe potervi tornare.

Di recente Resident Evil è tornato sulla bocca di tutti grazie all'annuncio di nuovi progetti legati all'IP videoludica di Capcom, vuoi per la serie tv live-action di Netflix, che per quella animata, o per il film reboot con protagonisti Robbie Amell, Kaya Scodelario, Tom Hopper e Hanna John-Kamen, solo per citarne alcuni.

Ma quando si nomina Resident Evil, viene automatico pensare a un'altra attrice, protagonista del franchise cinematografico prodotti da Paul W.S. Anderson: Milla Jovovich.

E durante una recente intervista, l'interprete di alice ha rivelato che le piacerebbe molto tornare in un qualche modo in quel mondo.

"Resident Evil è stata una così grande parte della mia vita, su così tanti livelli" ha raccontato ai microfoni di Comicbook "Ero una grandissima fan del gioco. È per questo che ho voluto essere nei film. Quindi certo, amerei tornare in una qualche capacità nell'universo di Resident Evil".

"Credo sia una realtà davvero divertentissima, davvero grandiosa. E sentite, ci ho passato praticamente metà della carriera in quel mondo. Quindi è ovvio che vorrei farne ancora parte. E so che chiunque se ne stia occupando farà un gran lavoro, perché è davvero un bel mondo di cui essere parte" ha concluso.

E voi, vorreste rivedere la Jovovich in azione in questo universo? Fateci sapere nei commenti.