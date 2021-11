Resident Evil, Kaya Scodelario ricorda un momento sul set: 'Ero spaventata a morte'

Nel corso di una nuova intervista concessa a ComicBook, Kaya Scodelario ha raccontato di un momento davvero spaventoso per lei sul set di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il capitolo che riavvia completamente il franchise horror tratto dalla popolare saga videoludica che arriva oggi nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

L'attrice, che succede nel franchise all'iconica dei vecchi film Milla Jovovich, ha raccontato l'episodio avvenuto sul set canadese della pellicola diretta da Johannes Roberts: "In pratica tutte le riprese sono state un po' spaventose, perché lo abbiamo girato tutto di notte. Quindi per circa tre mesi non abbiamo visto la luce del sole. Ed era durante la pandemia. Faceva molto freddo in Canada. Quindi diciamo che eravamo già tutti un po' al limite e anche un po' ansiosi di iniziare. Poi io ho anche una fervida immaginazione. Così, quel giorno ricordo di essermi davvero davvero spaventata fino a quando non sono andata in camerino e in bagno e continuavo a dirmi, 'Ok, sei solo una persona. Va tutto bene'".

L'attrice ha raccontato anche che il primo film che le ha messo davvero paura in vita sua è stato - come per moltissimi altri - L'esorcista di William Friedkin: "Ho visto L'esorcista quando ero troppo giovane per vederlo. E' stato a un pigiama party per il mio ottavo compleanno e lo diedero in TV e lo guardammo tutte e mia madre finì nei guai a causa degli altri genitori, erano stati chiamati da scuola perché quattro di loro erano rimaste traumatizzate. Mi ha veramente sconvolta, è stato un pessimo pigiama party. Non riesco ancora oggi a riguardarlo L'esorcista. Dico sempre: 'No, grazie'".

Mentre continuano le dichiarazioni circa un sequel di Resident Evil, ricordiamo che per questo nuovo adattamento si era già parlato di ritorno alle radici horror di Resident Evil, nel frattempo vi lasciamo alla nostra recensione di Resident Evil: Welcome to Raccoon City.