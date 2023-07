Resident Evil: L'isola della morte, perché Jill Valentine non invecchia come gli altri?

Resident Evil: L'isola della morte sarà l'Avengers: Endgame della saga di Resident Evil, dato che mostrerà un epico crossover tra tutti i più amati protagonisti del franchise Capcom, ma probabilmente risponderà anche ad un grande mistero che sembra circondare Jill Valentine.

Dopo la pubblicazione del trailer finale di Resident Evil: L'isola della morte, infatti, molti fan si sono resi conto che Jill non sembra invecchiare come i suoi compagni: gli appassionati sono convinti di aver notato una discrepanza circa le diverse velocità con cui i personaggi sembrano invecchiare. Con la storia del film ambientato nel 2015, quindi diciassette anni dopo gli eventi dell'epidemia di Arklay Mountains e dell'incidente di Raccoon City, tutti i protagonisti dovrebbero avere circa tra i 30 ei 40 anni. Tuttavia, mentre Chris e Leon sembrano effettivamente invecchiati rispetto alle loro precedenti avventure, Jill Valentine sembra rimasta giovane come sempre.

Per spiegare questa apparente 'eterna giovinezza', l'account Twitter ufficiale di Resident Evil Portal ha confermato che questa caratteristica di Jill è il risultato della sua precedente infezione da T-Virus, che ha notevolmente rallentato il processo di invecchiamento della donna, lasciandole però in cambio delle profonde cicatrici psicologiche. Non a caso, Resident Evil: L'isola della morte è ambientato dopo il videogame Resident Evil 5, durante il quale Jill è stata sotto il controllo del virus e ha lavorato come pedina di Albert Wesker.

