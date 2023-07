Resident Evil: L'isola della morte, Eagle Pictures svela la data d'uscita italiana

A qualche giorno dalla pubblicazione del trailer ufficiale in lingua originale di Resident Evil: L'isola della morte, Eagle Pictures ha finalmente svelato la data d'uscita italiana per l'atteso nuovo film della saga d'animazione legata al celebre franchise di videogame.

Come prevedibile il titolo salterà la distribuzione nelle sale e approderà direttamente sul mercato home-video, e farà parte della line-up di Eagle Pictures per le uscite del mese di agosto 2023: più precisamente, Resident Evil: L'isola della morte uscirà in Italia il 3 agosto prossimo, quando debutterà nei formati DVD, bluray e 4K UHD.

Diretto da Eiichirô Hasumi e ispirato a una delle saghe di videogiochi più amate di sempre creata nel 1996 da Capcom, Resident Evil: L'isola della morte propone ai fan della serie alcuni tra i più celebri protagonisti del franchise in una spettacolare animazione in computer grafica: una vera e propria reunion di personaggi provenienti dai vari capitoli, dato che oltre a Chris e Leon ci saranno anche Jill, Claire e Rebecca. In questo capitolo, ambientato a San Francisco, il cast al completo deve unire le forze per fronteggiare una nuova minaccia sull'isola della morte: Jill Valentine è alle prese con un'epidemia di zombie e un nuovo virus T, Leon Kennedy è sulle tracce di uno scienziato della DARPA rapito e Claire Redfield indaga su un mostruoso pesce che sta uccidendo le balene nella baia. Insieme a Chris Redfield e Rebecca Chambers, scoprono che gli indizi dei loro diversi casi convergono tutti nello stesso luogo, l'isola di Alcatraz, dove un nuovo nemico ha preso dimora e attende il loro arrivo.

