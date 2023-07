Resident Evil: L'isola della morte sarà l'Avengers: Endgame di Resident Evil

In attesa dell'avvicinarsi della data di uscita italiana di Resident Evil: L'isola della morte, vi segnaliamo alcune interessanti dichiarazioni del cast del nuovo film della saga d'animazione di Resident Evil, con un paragone che ha subito conquistato le 'prime pagine' dei siti specializzati.

Durante un'intervista con CBR realizzata prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori e in vista dell'uscita di Resident Evil: L'isola della morte in Blu-Ray, Steelbook 4k, digitale e DVD, Nicole Tompkins (Jill Valentine), Matthew Mercer (Leon S. Kennedy) e Stephanie Panisello (Claire Redfield) hanno espresso il loro entusiasmo per questo grande crossover stile Avengers: Endgame, che riunirà in un solo film praticamente tutti i personaggi protagonista della famosa saga di videogame Capcom.

Stephanie Panisello si è detta d'accordo col paragone, dichiarando: "Voglio dire, sono andata fuori di testa quando ho letto la sceneggiatura. Siamo tutti insieme e, letteralmente, eravamo in studio. Volevamo farlo da tempo. Sono così felice che sia successo. È stato super eccitante. Sento che è stata una benedizione poter riportare indietro questi personaggi, e questa volta raccontare una storia con tutti loro insieme. È una cosa davvero grossa e improntate per la saga."

Matthew Mercer ha aggiunto: "È stato piuttosto bello. Si, siamo stati tutti fan di questo franchise e siamo stati tutti fan di queste diverse narrazioni, di questi diversi personaggi e dei loro viaggi, ma riuscire a fare un crossover di questo tipo per la prima volta è stato davvero speciale. Soprattutto perché si tratta di una storia canonica..."

Per altri approfondimenti guardate il trailer ufficiale di Resident Evil: L'isola della morte.