Resident Evil: Infinite Darkness, Netflix svela a sorpresa il primo trailer

Solo qualche settimana fa Netflix aveva annunciato la realizzazione di una serie dedicata a Resident Evil curata da Andrew Dabb e ora il colosso dello streaming ha diffuso a sorpresa il primo trailer di Resident Evil: Infinite Darkness.

Si tratta di un film realizzato completamente in CGI che dovrebbe arrivare nel 2021. Non abbiamo ancora molte notizie a riguardo, il trailer infatti è piuttosto vago e non rivela nessuna informazione di rilievo. Sappiamo con certezza solo che vedremo Claire e Leon, più la probabile finestra di lancio.

Il fatto che nessuno degli altri profili Netflix abbia pubblicato il trailer, ci fa pensare che Netflix Portugal abbia commesso un clamoroso errore e che abbia diffuso il trailer prima del previsto. Ora non sappiamo come si evolveranno le cose. Nelle prossime ore il trailer potrebbe essere cancellato o magari Netflix potrebbe decidere di fornire delle succose informazioni dopo questa accidentale svista.

I fan che al momento hanno dato un'occhiata al trailer di Resident Evil: Infinite Darkness sono molto combattuti, alcuni avrebbero preferito un vero e proprio live action, altri notano invece un'impressionante somiglianza tra il Leon del trailer e quello di Residen Evil: Vendetta. In generale l'entusiasmo è comunque alle stelle. Voi cosa ne pensate di questa produzione? Fatecelo sapere nei commenti e se siete dei veri appassionati, date un'occhiata ai primi dettagli sulla serie Netflix dedicata a Resident Evil.