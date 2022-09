Resident Evil, prima immagine del documentario sul film perduto di George Romero

In queste ore al Creature Feature Weekend è stato annunciato l'arrivo di George Romero's Resident Evil, un documentario sul film di Resident Evil sviluppato dal leggendario 'papà' degli zombie al cinema rimasto per sempre incompiuto.

La storia del film di Resident Evil di George Romero nasce da uno spot che il regista de La notte dei morti viventi e La metà oscura girò per una pubblicità per il mercato giapponese di Biohazard 2, ovvero il videogame Resident Evil 2, all'epoca della sua uscita originale. Tuttavia, alla film non venne mai realizzato e fu abbandonato in fase di sviluppo, e ora il documentario George Romero's Resident Evil proverà a portare alla luce i segreti del progetto rievocando i ricordi e le testimonianze delle persone che presero parte ai pochi giorni di vita del film. In calce all'articolo potete trovare la prima foto tratta del documentario.

La saga di Resident Evil in chiave live-action ha subito una brusca battuta d'arresto negli ultimi tempi, con un doppio fallimento sia al cinema che in televisione: il nuovo film Resident Evil: Welcome to Raccoon City non ha riscontrato il favore né del pubblico né della critica, e se possibile la serie tv di Netflix Resident Evil, ambientata nella stessa time-line dei videogame, è riuscita ad ottenere risultati addirittura peggiori, con lo streamer che ha deciso di cancellare il progetto e archiviare la seconda stagione.

