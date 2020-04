Resident Evil, Hannah John-Kamen di Ant-Man & The Wasp sarà Jill Valentine nel reboot

Sebbene sia stato riferito che il prossimo riavvio di Resident Evil includerà Claire Redfield come personaggio principale, anche Jill Valentine avrà un ruolo significativo nella trama e, secondo quanto riferito, sarà Hannah John-Kamen ad interpretare il celebre personaggio.

Secondo quanto riferito, il reboot di Resident Evil attualmente in produzione sarà molto più fedele ai videogiochi rispetto al franchise precedente, e incorporerà diversi dei personaggi preferiti dai fan che sono già apparsi nelle puntate originali della classica serie di giochi horror. Uno di questi sarà Jill Valentine e The Illuminderdi riferisce che a Hannah John-Kamen (Ant-Man e The Wasp, The Stranger) sarebbe ormai vicinissima al ruolo.

Questa nuova interpretazione di Valentine è descritta come "una ragazza di città che ama andare in giro con i ragazzi. È bellissima ma dura, e sa come divertirsi." Sembra più un profilo di un'app di appuntamenti che la descrizione di un personaggio, ma prendiamola per buona per il momento dato che per lo meno la dipinge come una "ragazzaccia". Il report rivela anche che, qualora la John-Kamen dovesse rifiutare l'offerta, la casa di produzione Screen Gems lascerà il casting aperto a tutte le etnie, ma "si concentrerà sul casting di una afro-americana con un patrimonio misto per il ruolo".

Le nuove informazioni confermano anche che all'attrice di The Maze Runner e Pirati dei Caraibi Kaya Scodelario è stato offerto il ruolo di Claire Redfield, ma i negoziati sono in corso. Nel film, lo ricordiamo, appariranno anche Chris Redfield, Leon Kennedy e Albert Wesker, ma non sappiamo quali attori siano stati avvicinati per il ruolo.

Resident Evil sarà diretto da Johannes Roberts (47 Meters Down), che è anche co-autore al fianco di Greg Russo. L'inizio della produzione era previsto per giugno, ma molto probabilmente è stato rinviato a causa della pandemia di COVID-19. Al progetto, lo ricordiamo, inizialmente era legato anche James Wan.