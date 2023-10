Resident Evil di George Romero: trailer ufficiale per il film del padre degli zombie

Non tutti sanno che nel corso della sua carriera il padre degli zombie al cinema George Romero ha lavorato ad un film live-action su Resident Evil, popolare franchise di videogame horror, e oggi a distanza di decenni quel film perduto è diventato l'oggetto di un prezioso documentario.

In queste ore, finalmente, è stato svelato il trailer completo di Resident Evil di George A. Romero, film diretto da Brandon Salisbury la cui uscita è prevista per il 2024.

Prodotto da Key 13 Films in associazione con Point Five Films e scritto da Salisbury e Robbie McGregor, il documentario offre uno sguardo su ciò che è accaduto con la sceneggiatura di George Romero per il film di Resident Evil che il regista avrebbe dovuto realizzare per Constantin Films nel 1998: il film utilizza filmati d'archivio, documenti portati alla luce e interviste inedite sia vecchie che girate appositamente per il documentario, e combinerà gli elementi della serie di videogiochi di Resident Evil di Capcom e lo stile crudo e viscerale di George A. Romero per immergere completamente il pubblico in un'atmosfera cinematografica horror.

In attesa di una data di uscita ufficiale (e dettagli sulle personalità di Hollywood e del mondo di Resident Evil che hanno preso parte al documentario), godetevi il trailer ufficiale disponibile all'interno dell'articolo.