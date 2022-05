Resident Evil: tutti i film della saga disponibili questa settimana su Prime Video!

Prime Video ha appena annunciato che l'intera saga di film tratti dal franchise videoludico di Resident Evil arriverà sulla piattaforma digitale questa settimana e sarà disponibile per tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi. Tra i film ci sarà anche il debutto in streaming per Resident Evil: Welcome to Raccoon City, film uscito a novembre.

Ebbene sì, tutti i film tratti dal franchise di Resident Evil saranno disponibili sul catalogo di Prime Video questa settimana. Il prossimo sabato, 28 maggio, tutti gli appassionati della saga potranno gustarsi comodamente sul proprio divano di casa Resident Evil, Resident Evil: Apocalypse, Resident Evil: Extinction, Resident Evil: Afterlife, Resident Evil: Retribution, Resident Evil: The Final Chapter, più i film d'animazione Resident Evil: Degeneration, Resident Evil: Damnation e Resident Evil: Vendetta.

Quindi, per la prima volta in streaming, sarà disponibile anche Resident Evil: Welcome to Raccoon City, uscito nelle sale italiane alla fine dello scorso novembre.

Riguardo a quest'ultimo film, il regista Johannes Roberts aveva detto di voler riportare il franchise alle sue origini horror e su questo basare gli eventuali prossimi capitoli di questo nuovo corso: "Sono un tipo da horror. Sono un fan di Stephen King. Sono fan di John Carpenter. Tutte queste influenze hanno costituito dei modelli che sono contenuti in questo film, dicevo sempre: 'Facciamo un altro film spaventoso'".

Poi su un eventuale sequel di Welcome to Raccoon City: "Penso che Raccoon City sia un bell'inizio, una origin story per tutti i nostri personaggi, per me è importante non utilizzare questo film solamente come un trampolino di lancio per questo folle mondo; penso ci sia tanto di affascinante nei giochi e amerei la possibilità di continuare a esplorarli".

Su queste pagine trovate anche il trailer di Resident Evil, la nuova serie Netflix tratta a sua volta dal franchise.