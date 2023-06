Resident Evil, nuovo film live-action in sviluppo? Il titolo è 'The Umbrella Chronicles'

Dopo il poco entusiasmo generato dal recente remake Resident Evil: Welcome to Raccoon City e il totale insuccesso raccolto dalla serie tv di Netflix, a quanto pare la saga live-action di Resident Evil non si arrende e proverà l'ennesimo ritorno dai morti.

Secondo il noto sito Bloody Disgusting, storicamente legato al cinema horror e attentissimo a tutte le nuove produzioni del genere, la città di Sudbury ha recentemente ricevuto una cospicua sovvenzione per i finanziamenti di un film intitolato The Umbrella Chronicles: il riferimento è chiaramente legato alla saga di videogame Capcom e coincide con uno dei capitoli spin-off, ma va anche notato che la stessa città di Sudbury ha rappresentato una delle location più importanti per le riprese di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, cosa che chiaramente spingerebbe a pensare che questo progetto - non annunciato ufficialmente, lo specifichiamo -potrebbe essere un sequel di Welcome to Raccoon City, film uscito nel 2021.

Inoltre The Umbrella Chronicles è stato sviluppato anche da Raccoon HG Productions, lo stesso studio che ha realizzato Welcome to Raccoon City. Vale la pena ribadire che al momento della stesura di questo articolo Sony non ha ancora confermato nulla di quanto riportato sopra, quindi al momento i fan non possono far altro che attendere ulteriori novità.

Intanto, però, diteci la vostra: cosa ne pensate? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.