Resident Evil Film Collection: cofanetto Blu-Ray e DVD in offerta su Amazon

Per tutti i fan die di Milla, Amazon.it propone solo per oggi il cofanettoa prezzo scontato. Disponibile in formato Blu-Ray e DVD (6 dischi) questo Box Set include tutti i film della saga di Paul W.S Anderson ispirata all'omonimo videogioco

Nello specifico, la confezione include sei dischi con i seguenti film: Resident Evil, Resident Evil Apocalypse, Resident Evil Extinction, Resident Evil Afterlife, Resident Evil Retribution e Resident Evil The Final Chapter, ognuno accompagnato da numerosi contenuti extra come dietro le quinte, scene eliminate, interviste con il cast e i commenti del regista.

Compra Resident Evil Film Collection su Amazon.it

Formato DVD 6 Dischi - 17.49 euro

Formato Blu-Ray 6 Dischi - 19.99 euro

Una bella occasione per recuperare una saga cinematografica di grande successo, ideale anche per fare un regalo agli appassionati della serie Capcom, considerando il prezzo decisamente contenuto. L'offerta è valida solo per oggi, sabato 25 novembre, affrettatevi!