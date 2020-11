Resident Evil, Donal Logue si aggiunge al cast del nuovo film

All'inizio di ottobre erano già stati annunciati i primi membri del cast del reboot Resident Evil, ma ovviamente non è finita qui: scopriamo adesso che Donald Logue è una delle new entry nel progetto targato Constantin Film, assieme ad altri due attori.

A riportare la notizia è Deadline, che intanto ci fa sapere anche del casting di Chad Rook (The Flash, Virgin River) e Lily Gao (The Handmaid's Tale, The Expanse), ma mentre di questi ultimi non ci rivela chi interpreteranno (si parla solo di ruoli secondari), per Logue ce lo dice chiaro e tondo.

L'attore di Blade e Gotham interpreterà Chief Brian Irons, il capo del dipartimento di polizia di Racoon City.

Logue, Rook e Gao si uniranno dunque al roster formato già da Kaya Scodelario, che sarà Claire Redfield; Hannah John-Kamen vestirà i panni di Jill Valentine; Robbie Amell sarà Chris Redfield; Tom Hopper darà il volto a Albert Wesker; Avan Jogia interpreterà Leon S. Kennedy e Neal McDonough sarà invece William Birkin.

A livello internazionale, la pellicola sarà distribuita da Sony Pictures nella maggior parte dei territori, e dovrebbe arrivare nelle sale nel 2021.

Il nuovo Resident Evil sarà un adattamento inedito dell'omonimo videogioco di Capcom, al quale però dovrebbe mostrare abbastanza fedeltà. La storia sarà ambientata nella Racoon City del 1998.

Noi non vediamo l'ora di vederlo (come anche BossLogic che ha già realizzato una fanart a tema Resident Evil) e voi? Fateci sapere nei commenti.