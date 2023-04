Resident Evil: Death Island: zombie, Jill, Leon e Chris nel nuovo trailer ufficiale!

Resident Evil: Death Island è stato annunciato lo scorso febbraio, e in queste ore il nuovo film d'animazione della saga tratta dalla famosa serie di videogiochi horror è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer ufficiale.

Il filmato promozionale, dalla durata di poco più di un minuto, riassume in breve la trama di Death Island, e tra le altre cose mostra orde di zombie, Chris Redfield in camicia hawaiana (?!), Lickers che nuotano e chi più ne ha più ne metta. Inoltre, il trailer fornisce anche la data di uscita per il mercato giapponese, per il quale Resident Evil: Death Island uscirà il 7 luglio: una data d'uscita internazionale non è ancora stata rivelata, quindi rimanete sintonizzati.

Death Island è il sequel del film d'animazione Resident Evil: Vendetta del 2017, e presenta una storia completamente originale con protagonisti i personaggi più famosi della serie. Hiroyuki Kobayashi (produttore di Resident Evil 4) è stato il supervisore del progetto. Sony Pictures Entertainment distribuirà il film in tutto il mondo, Giappone escluso. Diretto da Eiichiro Hasumi (Assassination Classroom) da una sceneggiatura di Makoto Fukami (Psycho-Pass), Resident Evil: Death Island segue Leon S. Kennedy in missione per salvare il dottor Antonio Taylor dopo che è stato rapito. Nel frattempo, l'agente della BSAA Chris Redfield sta indagando su un'epidemia di zombi a San Francisco. Nel film ci sarà anche l'amatissima Jill Valentine, di nuovo con le fattezze della celebre modella russa Sasha Zotova.

Che cosa vi aspettate da questo nuovo film? Ditecelo nei commenti.