Resident Evil Death Island, annunciato con un trailer il film con Leon, Chris e Jill!

Dopo la cancellazione di Resident Evil di Netflix e il risultato non troppo esaltante del nuovo film live-action Resident Evil: Welcome to Raccoon City, la saga cinematografica tratta dal famoso videogame ci riprova con un nuovo lungometraggio in CGI, Resident Evil Death Island.

Sony Pictures Home Entertainment ha appena annunciato che il nuovo film di Resident Evil arriverà uscita nell'estate del 2023, e in occasione della presentazione è stato pubblicato anche un primo teaser trailer: il filmato, che come al solito potete gustarvi all'interno dell'articolo, mostra il ritorno di Leon Kennedy in missione per salvare il dottor Antonio Taylor, mentre l'altro famoso protagonista della saga Chris Redfield sta indagando su un'epidemia a San Francisco. Le rispettive indagini li porteranno sull'isola di Alcatraz, ambientazione che spiega il titolo del film. Il teaser si conclude anche con una scena di Jill Valentine impegnata al poligono di tiro, a confermare la presenza del trio di protagonisti.

Il regista di Assassin Classroom: Graduation Eiichiro Hasumi ha diretto Resident Evil: Death Island, mentre lo sceneggiatore di Psycho-Pass Makoto Fukami ha firmato la storia. Stando a quanto rivelato da Sony Pictures Home Entertainment, Death Island è anche un sequel di Resident Evil: Vendetta, il film del 2017. Qui potete recuperare la nostra recensione di Resident Evil Vendetta.

