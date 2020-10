Resident Evil, ecco il cast del reboot! Robbie Amell sarà Chris Refield

Tanto tuonò che piovve: dopo annunci e contro-annunci di ogni tipo, il reboot cinematografico di Resident Evil (sì, un nuovo film, non la serie Netflix tanto chiacchierata negli ultimi tempi) sta finalmente assumendo contorni più definiti, a cominciare dalla scelta degli attori protagonisti.

Poco fa è stato infatti finalmente annunciata la schiera di volti che erediteranno il franchise dalle mani di Milla Jovovich: già sapevamo che nel ruolo di Claire Redfield avremmo trovato Kaya Scodelario (Maze Runner) e che Jill Valentine avrà il volto di Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp), ma con l'annuncio di oggi pomeriggio il quadro è finalmente completo.

Al loro fianco ci saranno il Chris Redfield di Robbie Amell (Upload), Tom Hopper (The Umbrella Academy) nel ruolo di Albert Wekser, Avan Jogia (Zombieland: Doppio Colpo) come Leon S. Kennedy ed infine Neal McDonough (Yellowstone) nei panni di William Birkin.

Il film sarà prodotto da Constantin film e troverà alla regia Johannes Roberts: "Con questo film voglio tornare indietro ai primi due giochi e ricreare quella terrificante, viscerale esperienza che che vissi quando li giocai per la prima volta, voglio raccontare una storia solida e umana su una cittadina americana morente, qualcosa in cui gli spettatori americani possano riconoscersi" spiegò qualche tempo fa il regista. Per non dimenticare il passato, intanto, qui trovate alcune curiosità sul primo Resident Evil con Milla Jovovich.