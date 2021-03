Resident Evil, annunciato il titolo ufficiale del reboot: sarà ispirato a John Carpenter!

Nel corso di una recente intervista promozionale, il regista Johannes Roberts ha rivelato nuovi dettagli sul prossimo reboot della saga cinematografica di Resident Evil, che adatterà la trama dei primi due videogiochi della famosa serie horror e sarà interpretato da Kaya Scodelario.

Il regista ha spiegato che il suo film, che sarà intitolato Resident Evil: Welcome to Racoon City, non ha nulla a che fare con la saga di Milla Jovovich e seguirà direttamente i videogame:

"Non stiamo realizzando un remake di quei film, stiamo andando in una direzione completamente diversa e adatteremo i primi due capitoli dei videogame". Il cast include, oltre a Kaya Scodelario nei panni di Claire Redfield, anche Robbie Amell nei panni di Chris Redfield, Hannah John-Kamen nei panni di Jill Valentine, Tom Hopper nei panni di Albert Wesker, Avan Jogia nei panni di Leon S. Kennedy e Neal McDonough nei panni di William Birkin con Donal Logue nei panni di Chief Irons.

Roberts ha aggiunto: "La cosa che mi è piaciuta molto dei giochi è che erano spaventosi da morire ed è proprio quello che volevo per il film. Quell'atmosfera, con la pioggia, il buio costante, quel senso di inquietudine. Raccoon City nel film è come un personaggio, marcio e spaventoso, un personaggio principale nel film." Per affermare ulteriormente questo punto, Johannes Roberts ha citato John Carpenter come una grande fonte di ispirazione. Nello specifico, ha menzionato un paio di classici del maestro dell'orrore, come Assault on Precinct 13 e The Fog. "Sono un grande fan di John Carpenter e mi sono lasciato ispirare a film come Assault on Precinct 13 e The Fog, con questo gruppo eterogeneo di personaggi che riuniti sotto assedio".

Ricordiamo che, oltre Welcome to Raccoon City, Resident Evil arriverà su Netflix con una serie live-action e una serie animata in CGI intitolata Infinite Darkness. Resident Evil: Welcome to Raccoon City ha attualmente una data di uscita fissata al 9 settembre prossimo.