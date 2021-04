Resident Evil, annunciato il nuovo showcase ufficiale: vedremo il trailer del reboot?

L'account ufficiale di Resident Evil ha confermato l'arrivo di un secondo showcase per il franchise del popolare videogame giapponese, pubblicando su Twitter un primo teaser che potete trovare in basso.

Capcom ha annunciato che il nuovo showcase sarà trasmesso su YouTube il 15 aprile alle 15:00 PT/18:00 ET, e anche se l'evento sarà concentrato maggiormente su Resident Evil: Village, il nuovo videogame della saga, i tempi potrebbero essere maturi per un primo trailer di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il primo capitolo del reboot cinematografico in uscita a novembre prossimo con Sony Pictures.

Del resto, come è accaduto a gennaio col primo showcase del 2021 per Resident Evil, oltre alle novità della saga in fatto di videogame trovò spazio anche Resident Evil: Infinite Darkness, la serie tv in CGI prodotta e distribuita dal servizio di streaming on demand Netflix. L'attesa dei fan è tanta, e Capcom ha premesso "alcune sorprese" pensate appositamente per l'evento della prossima settimana, quindi vi consigliamo di non perdervi l'appuntamento e i nostri approfondimenti che lo accompagneranno.

Vi ricordiamo che Resident Evil: Welcome to Raccoon City sarà un film totalmente sconnesso dalla saga cinematografica di Resident Evil con protagonista Milla Jovovich, avrà un cast nuovo di zecca e sarà un più fedele adattamento dei primi due episodi della saga videoludica: tra i protagonisti ci saranno questa i volti più noti della saga, come Claire e Chris Redfield, Leon S. Kennedy e Jill Valentine.