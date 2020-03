I reshoot di The New Mutants non sono mai avvenuti. Josh Boone spiega il perché

Quando The New Mutants scritto e diretto da Josh Boone uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 aprile sarà nelle sua versione originale, perché come ha spiegato lo stesso regista del film, le riprese aggiuntive rumoreggiate la scorsa estate e di cui si è a lungo scritto, in realtà non sono mai avvenute.

In una recente intervista per Entertainment Weekly, infatti, Boone ha messo definitivamente fine alla storia di reshoot per The New Mutants, dichiarando che il film è entrato in un fase di stallo post-produttivo causato dalla fusione tra Disney e Fox e che dunque le riprese aggiuntive non si sono mai tenute:



"Tutti hanno scritto che abbia rigirato metà film. In realtà non abbiamo mai girato nuovo materiale. E vi dirà questo: se non ci fosse stata questa fusione, sono certo che avremmo svolto i nostri reshoot normalmente, come qualsiasi altro progetto procede nei pickup. Comunque non abbiamo fatto nessuna ripresa aggiuntiva perché il cast era visibilmente invecchiato e non era possibile procedere".



Boone rivela di essere stato costretto a smettere di lavorare a The New Mutants per oltre un anno, a causa della fusione. In questo periodo, il regista ha continuato a sviluppare e creare la serie di The Stand per la CBS e sottolinea che quando arrivò la chiamata per chiudere a tempo indeterminato la post-produzione del film "aveva già completato il 75% dei lavori". Richiamato dopo un anno, ha accettato di tornare a lavorare alla post-produzione, occasione che non si è lasciato scappare:



The New Mutants uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 aprile 2020.