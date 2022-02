Rescued by Ruby: la star di Flash Grant Gustin nel trailer del nuovo film Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Rescued by Ruby, nuovo film che vede protagonista Grant Gustin, che gli appassionati del piccolo schermo riconosceranno per la sua interpretazione di Barry Allen nella serie The CW The Flash, tratta dai fumetti DC Comics. La pellicola, che lo vedrà in compagnia del cane Ruby, arriverà a marzo.

Il film ha una data d'uscita sulla piattaforma digitale fissata al 17 marzo prossimo. Alla regia troviamo Katt Shea, mentre la sceneggiatura è firmata da Karen Janszen. Oltre a Gustin, il resto del cast è composto anche da Tom McBeath, Brad Mann, Scott Wolf, Kaylah Zander, Camille Sullivan e Sharon Taylor.

Per Gustin si tratta del primo ruolo da protagonista dopo il successo di The Flash e il suo nuovo ruolo per il cinema dal 2017, anno in cui partecipò al film Krystal, diretto da William H. Macy. L'attore è attualmente in onda con i nuovi episodi della stagione 8 di The Flash ed è in trattative per il ritorno nella Stagione 9.

Basato su una storia vera, il trailer guida gli spettatori attraverso la storia di due underdog, ovvero il personaggio di Gustin e il cucciolo principale, Ruby. Un agente di stato che spera di essere riassegnato all'unità K-9, l'agente Dan (Gustin) sta cercando ovunque una nuova possibilità. Sfortunatamente per lui, il suo ufficiale e supervisore non crede che Dan sia ancora pronto per una nuova posizione. Una voce fuori campo rivela che l'ufficiale capo crede che Dan non abbia la "calma e la concentrazione" necessarie per stare dietro al guinzaglio di una squadra di K-9. Anche se spinge per essere riconsiderato, le speranze di Dan sono completamente distrutte quando gli viene detto che il corpo armato non ha i fondi per un nuovo cane. Prendendo in mano la situazione, Dan si reca in un rifugio locale alla ricerca di un cane da adottare. Ben presto trova quello che cercava in Ruby, un cucciolo che è stato restituito sette volte a causa della sua natura turbolenta ed energica.