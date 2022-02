Rescue Rangers, ecco il primo trailer del live-action su Cip & Ciop!

Anche per Cip & Ciop è giunta l'ora del trattamento live-action: i due adorabili scoiattoli targati Disney e protagonisti della serie Rescue Rangers sono pronti a sbarcare su Disney+ con una storia completamente inedita in un film a tecnica mista a metà tra l'animazione classica e la più moderna CGI.

Tecnica mista che è già oggetto di un paio di battutine nel primo trailer ufficiale del film, che già dimostra di voler puntare parecchio sull'aspetto meta-cinematografico: nel corso del trailer pubblicato proprio in queste ore, infatti, incontriamo dei Cip e Ciop perfettamente consapevoli di essere delle star del piccolo schermo, con tutti i pro e i contro che ne conseguono.

In una situazione alla Bojack Horseman, dunque, i nostri eroi si trovano ad avere a che fare con i postumi della notorietà, tra trattamenti CGI in stile lifting per continuare a sentirsi giovani e produttori che continuano a parlare di remake e reboot: in tutto ciò, naturalmente, il trailer ci lascia intendere che i due scoiattoli si troveranno in qualche modo coinvolti in qualcosa di decisamente più grosso di un semplice film.

Di cosa si tratterà? Lo scopriremo solo il prossimo 22 maggio, data dell'esordio del film su Disney+: qui, intanto, trovate il cast di doppiatori di Rescue Rangers al completo.