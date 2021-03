Rescue Rangers: partite le riprese del live-action Disney su Cip & Ciop!

La febbre del live-action sta coinvolgendo proprio tutti in casa Disney: dopo i vari Aladdin, Mulan, Maleficent, Il Re Leone e chi più ne ha più ne metta, dunque, sembra essere arrivato il momento di fare il grande salto anche per due personaggi spesso dimenticati dal grande pubblico, vale a dire Cip & Ciop.

Come già annunciato da qualche tempo, infatti, i due adorabili scoiattolini saranno protagonisti di Chip 'N' Dale: Rescue Rangers, il loro primo film in live-action che, stando all'attuale tabella di marcia della produzione, dovrebbe esordire su Disney+ nel 2022.

Con i preparativi ormai conclusi, dunque, le cose cominciano a muoversi nel concreto: tramite Instagram, infatti, i membri dei The Lonely Island hanno annunciato l'avvio delle riprese di questo Chip 'N' Dale: Rescue Rangers. Il popolare gruppo musicale statunitense, com'è noto ormai da tempo, è infatti coinvolto nella lavorazione del film sotto più aspetti: mentre Andy Samberg darà voce ad uno dei due protagonisti (al fianco del suo collega del Saturday Night Live John Mulaney), Akiva Schaffer farà invece da regista in luogo di Robert Rugan, inizialmente scelto per operare dietro la macchina da presa.

Quali sono le vostre aspettative per questo film? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, il cast vocale al completo di Chip 'N' Dale: Rescue Rangers.