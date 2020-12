Rescue Rangers: Disney svela il cast vocale del film ibrido su Cip & Ciop

Tra i progetti più intriganti attualmente in fase di sviluppo in casa Disney c'è quello di un film basato sulla serie animata Cip & Ciop agenti speciali, andata in onda tra il 1989 e il 1990. Si tratta di un ibrido tra animazione e live-action, e grazie all'Investor Day abbiamo scoperto qualche dettaglio in più.

Chip 'n Dale: Rescue Rangers (questo il titolo originale) arriverà su Disney+ nella primavera del 2022, ed è stato da poco svelato anche il suo cast vocale. I due protagonisti saranno doppiati da Andy Samberg e John Mulaney, mentre è stato annunciato anche un cameo di Seth Rogen, anche se non è stato specificato in che ruolo.

È stato anche anticipato che uno dei personaggi "è andato un po' oltre" inseguendo la mania della CGI, e questo, a quanto pare, potrebbe significare che tra Cip e Ciop uno sarà rappresentato secondo l'animazione tradizionale e l'altro in computer grafica.

Le prime voci su un film ibrido basato su Cip & Ciop Agenti Speciali risalgono al maggio 2019: al progetto sta lavorando Akiva Schaffer dei Lonely Island.

