Reptile, spiegazione del finale del nuovo film di Netflix

Come finisce Reptile? Il nuovo film Netflix con Justin Timberlake e Benicio Del Toro sta spopolando in questi giorni tra gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand, proviamo a rispondere a tutte le domande del caso.

In Reptile, il detective Tom Nichols interpretato da Benicio Del Toro è sulle tracce di un assassino che dà il titolo al film: un rettile, un essere spietato che cerca di cambiare pelle per mimetizzarsi con la tranquillità del quartiere in cui si aggira e sfuggire all'arresto. Ma mentre Nichols si immerge sempre più nelle profondità del mondo criminale che lo circonda, scoprirà una vasta cospirazione criminale che minaccia di inghiottire tutto ciò a cui tiene e rovinare la sua vita.

Il film inizia con Will Grady (Justin Timberlake) che scopre il corpo della sua fidanzata, agente immobiliare, Summer (Matilda Lutz). È qui che entra in gioco Nichols, quando lui e il suo partner, Cleary (Ato Essandoh), vengono chiamati sulla scena. Mentre l'indagine procede, molte persone vengono sospettate, incluso lo stesso Will. Nella lista dei sospetti figurano anche lo stalker della famiglia Grady, Eli (Michael Carmen Pitt), e il futuro ex marito di Summer, Sam (Karl Glusman). Ma, come apprendono presto Nichols e sua moglie Judy (Alicia Silverstone), la risposta a questo particolare mistero è più complicata di un semplice colpevole. Nel terzo atto, infatti, Reptile rivela che Summer è stata uccisa per impedirle di parlare all'FBI di una truffa che coinvolge ogni livello del dipartimento di polizia di Nichols.

"Nichols si trova di fronte a questa decisione morale di fare la cosa giusta e sacrificare la sua stabilità, il suo sostentamento, la sua carriera, oppure tenere la bocca chiusa", commenta il regista Grant Singer. "E prende la decisione di fare la cosa giusta." Ciò significa portare ciò che sa alle persone di cui si fida, incluso lo zio di sua moglie, Robert Allen (Eric Bogosian), e il suo capo, Marty Graeber (Mike Pniewski). Ma, sfortunatamente per Nichols, sono entrambi coinvolti nella cospirazione.

Il film rivela anche che il primo sospettato della polizia, Will Grady, ha avuto un ruolo significativo nella cospirazione che ha portato alla morte della sua ragazza: sebbene il suo coinvolgimento nella morte della donna rimanga un mistero, si scopre che sia Grady che sua madre (Frances Fisher) hanno collaborato con i poliziotti corrotti. Usando una scappatoia che consente il sequestro di proprietà che sono state saccheggiate per droga, i Grady si stavano arricchendo sul mercato immobiliare. "Wally pianta la droga e le case vengono sequestrate", dice Nichols a Judy. Il detective scopre la truffa quando riconosce un mattone di eroina sigillato con nastro adesivo sequestrato nella proprietà dell'ex marito di Summer, identico a quello sequestrato in un'operazione anti-droga.

Ben presto deduce che Summer era l'intermediario dei Grady, e che una telefonata da lei fatta all'FBI era un tentativo di informare i traffici loschi del suo ragazzo e di sua madre, nel tentativo di aggirare il dipartimento di polizia complice. Summer è stata uccisa per tenere le cose tranquille: nei momenti finali del film, dopo una brutale sparatoria, la sessione di golf di Grady viene interrotta dai federali, che lo arrestano una volta per tutte.

