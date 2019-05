Report: Ridley Scott legato ad un terzo prequel di Alien attualmente in sviluppo

Qualche giorno fa vi avevamo anticipato che la Disney stava trattando con Ridley Scott il futuro cinematografico di Alien dopo la loro acquisizione della Twentieth Century Fox.

Adesso un nuovo report di Variety - riportato da HNEntertainment - afferma che Ridley Scott sarebbe già legato ad un terzo prequel di Alien e che sarebbe già in fase di sviluppo attivo, con uno sceneggiatore non meglio identificato già al lavoro sullo script. Che finisca per essere il già citato Alien: Awakening? Questo non lo sappiamo.

Questo report contraddice quello di inizio anno, in cui la Fox affermava che non ci fosse un altro film di Alien in sviluppo. Ovviamente le cose potrebbero essere cambiate post-acquisizione della Disney. Se il film fosse effettivamente quel Alien: Awakening citato già dai tempi dell'uscita di Alien: Covenant questo vuol dire che rivedremmo nel cast Katherine Waterston come Daniels, Danny McBride nel ruolo di Tennessee e, ovviamente, Michael Fassbender nei panni di David.

Anche se il film fosse effettivamente in fase di sviluppo, non dovremmo vederlo cosi presto visto che Scott è legato al film sul giovane Merlino per la Disney, le cui riprese dovrebbero partire entro fine anno.