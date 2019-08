Stando a un recente report, Licantropus comparirà in uno dei prossimi progetti Marvel

Si continua a parlare di Marvel Cinematic Universe, dato che non smettono di arrivare aggiornamenti, report, interviste e rumor da quel del D23 di Anaheim, dove sono stati presentati proprio in questi giorni molti dei nuovi progetti in arriva al cinema e su Disney+, tra cui Black Panther II e Moon Knight.

Stando però a una recentissima indiscrezione riportata dal fan blog GeekWorldWide (il che lo dovrebbe far prendere cum grano salis, con le dovute precauzioni), tra i nuovi personaggi in arrivo nei vari progetti già annunciati dovrebbe comparire anche Jack Russell, che forse molti dei fan Marvel conoscono anche come Licantropus o - nel nome originale - Warewolf by Night. Nel report non viene suggerito quale progetto sia più indicato a ospitarlo o se sia già stato optato uno dei titoli in arrivo, ma le opzioni principali - stando sempre a GWW - sarebbero due.



La prima è la serie Disney+ di Moon Knight, soprattutto perché Marc Spector e Jack Russell hanno un rapporto molto lungo nel corso delle pubblicazioni a fumetti, essendo entrambi eroi "notturni" e tra i più orrorifici e violenti della Marvel. A dire il vero, Moon Knight è comparso per la prima volta proprio nell'albo Warewolf by Knight #32 di Dough Moench e Don Perlin.



L'altra opzione sarebbe invece nel raboot di Blade con Mahershala Ali, in questo caso perché si adatterebbe al contesto e al genere adottato nella nuova versione del personaggio in casa MCU. Ad ogni modo, la sensazione è che, se si rivelasse tutto vero, Jack Russell andrebbe a ricoprire un ruolo di supporto e non da antagonista, in cui si identifica poco al netto di qualche problematica perdita del controllo.



Cosa ne pensate?