Report! Executives Warner vs. pubblico nei test screening di Birds of Prey

Abbiamo davanti un altro "potenziale" caso alla Justice League? Se i report sono veri, è possibile. Stiamo parlando, chiaramente, di Birds of Prey, la pellicola con protagonista Margot Robbie in arrivo il prossimo anno.

Che dei test screening del film fossero avvenuti, e avessero elogiato la performance della Robbie, era cosa nota già da tempo ma quel che non sapevamo era lo scenario "potenzialmente pessimo" che c'è dietro le quinte.

Secondo Stephen Colbert, infatti, il pubblico dei test screening avrebbe adorato Birds of Prey (nonostante dei rumor vorrebbero dei punti della trama davvero "eccentrici" e che potrebbero far storcere - e non poco - il naso agli appassionati dei fumetti originali di casa DC) mentre ci sarebbe stato un responso differente tra gli executives della Warner Bros. Pictures. Infatti, a quanto pare, gli executives non avrebbero apprezzato in toto la pellicola e sarebbero preoccupati della sua riuscita.

Questo, secondo Colbert, potrebbe portare ad uno scenario simile a Justice League, dove lo studio potrebbe rimettere mano sul progetto e rimontarlo ad arte. Lo scooper spera che Margot Robbie, che è anche produttrice del film, possa fare la "voce grossa" e vincere contro gli executives, lasciando intatta la loro visione che, paradossalmente, è stata apprezzata dal pubblico dei test screening.

Vi terremo aggiornati per ulteriori sviluppi a riguardo.