Repo Man, quando Jude Law rese famoso Miguel Sapochnik ben prima di Game of Thrones

Oggi i fan della televisione conoscono benissimo il nome di Miguel Sapochnik, acclamato regista di Game of Thrones indissolubilmente legato alla realizzazione dei pluripremiati episodi La Battaglia dei Bastardi e La Lunga Notte, ma non tutti sanno che nel 2010 firmò la regia dello sci-fi Repo Man.

Il film con Jude Law e Forrest Whitaker torna stasera in tv su Mediaset 20 dalle 21:05, e per prepararvi alla visione abbiamo riunito in questo articolo le maggiori curiosità sull'opera. Come al solito le trovate qui sotto:

Repo Man include la partecipazione di Carice Von Houten , star de Il Trono di Spade il cui personaggio, la strega Melisandre, trova la morte proprio nel penultimo episodio della serie diretto da Sapochnik, il succitato La Lunga Notte.

Qualche istante prima delle riprese della scena di Chinatown, un membro della troupe è stato avvicinato da un cinese del posto che gli ha fatto notare che tutte le insegne al neon con caratteri cinesi erano in realtà capovolte: una squadra di addetti ai lavori si è affrettata a girarli correttamente.

: una squadra di addetti ai lavori si è affrettata a girarli correttamente. È stato ipotizzato che la premessa di Repo Men sia stata rubata dall'opera rock cult "Repo! The Genetic Opera ": entrambe le storie sono incentrate su un personaggio che in un futuro distopico viene incaricato di vendere organi per una società malvagia. L'opera originale è antecedente a questo film e al libro da cui il film è tratto, "Repossession Mambo", tuttavia a parte questa premessa di base molto simile, Repo! e Repo Men differiscono enormemente, cosa che rende difficile dimostrare accuse di plagio.

Forest Whitaker ad un certo punto dice "La forza è possente in te", una chiara citazione a Star Wars. Sei anni dopo questo film, l'attore sarebbe apparso in Rogue One: A Star Wars Story nei panni di Saw Gerrera.

