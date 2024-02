Repo Man, annunciato il sequel del cult anni '80 di Alex Cox

A distanza di quarant'anni dall'uscita nelle sale Repo Man avrà un sequel, intitolato Repo Man: The Wages of Beer, scritto e diretto da Alex Cox, che diresse anche il primo film del 1984. Il protagonista sarà Kiowa Gordon, ex membro del cast di Twilight. È proprio l'attore a presentare al mercato della Berlinale il progetto.

Buffalo 8 Productions, che si è occupata della serie Netflix su Jeffrey Dahmer finanzierà il film. Repo Man - Il recuperatore racconta la storia di Otto, interpretato da Emilio Estevez, e Bud, interpretato da Harry Dean Stanton, due riparatori di auto di Los Angeles che si ritrovano coinvolti in una competitiva e pericolosa ricerca di una Chevy Malibu collegata ad alieni spaziali.



Kiowa Gordon avrà il ruolo di Otto - la futura star di Breakfast Club Emilio Estevez nel primo film -in The Wages of Beer, che riprenderà da dove si era interrotto il primo film, con il personaggio che è un po' invecchiato rispetto al precedente lungometraggio. Il produttore Adam Harris Engelhard ha dichiarato:"Nel corso di un lungo periodo d'attesa, gli sforzi del regista Alex Cox stanno finalmente culminando con il sequel del cult movie. Abbiamo piena fiducia nelle capacità di Kiowa di interpretare l'iconico ruolo di Otto, immortalato originariamente da Emilio Estevez nel 1984, quando il film fece il suo debutto".



Repo Man è una brutale satira dell'America di Reagan ma all'epoca Universal Pictures raccolse soltanto 3 milioni di dollari al botteghino, a fronte di un budget da 1 milione. Nonostante il poco riscontro al box-office, il film si rivelò un successo di critica e resta uno dei capitoli maggiormente influenti e apprezzati dell'epoca.



The Public è l'ultimo film di Emilio Estevez da regista; Estevez negli anni '80 era famoso come attore prima di passare principalmente dietro la macchina da presa.