Replicas: nuovo trailer per il thriller fantascientifico con Keanu Reeves

Entertainment Studios ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di Replicas, il nuovo thriller fantascientifico con protagonista Keanu Reeves, che tuttavia non ha ancora una data d’uscita ufficiale.

Prodotto dallo stesso Reeves con il socio Stephen Hamel e Lorenzo di Bonaventura, il film è scritto da Chad St. John (London Has Fallen) ed è diretto da Jeffrey Nachmanoff (Traitor, The Day After Tomorrow). Nel cast troviamo anche Thomas Middleditch (Silicon Valley), Alice Eve (Star Trek - Into Darkness), John Ortiz e Amber Townsend.

Replicas racconta la storia di uno scienziato (Reeves), il quale perde tragicamente la sua famiglia in un orribile incidente, ma è determinato a voler salvare la moglie e i figli riportandoli in vita con una nuova tecnologia che usa in maniera particolare la clonazione. Il film verrà presentato al New York Comic Con il prossimo 5 ottobre, ma non ha ancora una uscita ufficiale per le sale. La pellicola è attualmente in fase di post-produzione.

Rivedremo Reeves nuovamente nei panni del sicario John Wick nel terzo capitolo del franchise action, John Wick 3: Parabellum, scritto da Derek Kolstad per la regia di Chad Stahelski, per un’uscita attesa a maggio 2019. Recentemente è apparso nel thriller Siberia, mentre sarà ancora al fianco di Winona Ryder nella commedia Destination Wedding.