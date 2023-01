Renfiled, Nicolas Cage sul suo Dracula: 'Non ho molto screen time'

Pochi giorni fa Universal Pictures ha condiviso online il primo trailer ufficiale di Renfield, nuovo adattamento del celebre romanzo di Bram Stoker che vedrà Nicoals Cage nei panni di Dracula.

Come ben sapete, la pellicola si concentrerà sul braccio destro dell'iconico vampiro, con il fedele servitore di Dracula che per questa occasione sarà interpretato da Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, franchise degli X-Men).

"Beh, prima di tutto, non so come si può dire di no a Dracula, ma mi vengono in mente due cose", ha recentemente dichiarato Cage nella sua intervista con Collider. "Uno, è un personaggio che è stato interpretato bene molte volte e poi è stato interpretato male molte volte. Quindi vuoi essere dalla parte di chi ha fatto qualcosa di buono. Ma vuoi anche essere dalla parte di chi fa qualcosa di fresco e qualcosa che risalta."

L'attore ha continuato: "Parlando di me, poiché il film non parla davvero di Dracula, non ho molto tempo sullo schermo. È davvero il film di Nick Hoult, e parla di Renfield. Non ho avuto il tempo, in una narrazione di due ore, per scavare davvero in profondità nel pathos di Dracula. Non è questo. Ma ho avuto abbastanza tempo sullo schermo per poter provare a sviluppare uno stile pop-art per il personaggio, che si spera possa essere un bel contributo oltre a quello di altri artisti che hanno già interpretato questo personaggio leggendario sia nella letteratura che nel cinema".

Per salutarvi, vi ricordiamo che Nicolas Cage ha parlato delle sue ispirazioni per il film. Renfield uscirà il prossimo 14 aprile.