Renfield: ecco l'anteprima con Nicholas Hoult, domani il trailer del film con Nicolas Cage

Sul profilo ufficiale Instagram di Nicholas Hoult è appena apparsa un'anteprima che lo ritrae nei panni di Renfield e che svela l'arrivo del trailer ufficiale del film per la giornata di domani. La pellicola vedrà nientemeno che Nicolas Cage nei panni del Conte Dracula, mentre il cast del film è completato da Awkwafina e Ben Schwartz. Guardate!

Nell'anteprima, possiamo vedere proprio Hoult nei panni di Renfield che guarda fisso la macchina da presa prima che un'ombra oscura passi molto velocemente dietro di lui e contemporaneamente uno schizzo di sangue gli si riversa addosso e sul viso. Non ci resta che aspettare domani per il trailer completo del film.

Mentre Hoult porterà sul grande schermo il personaggio che dà il titolo al film, Cage sarà Dracula in persona. Non è invece ancora noto né che ruolo interpreterà Awkwafina, né in quale ruolo interpreterà nel film Ben Schwartz, che però ha commentato la sua presenza nel film con un post su Instagram: "Mettete al riparo il vostro collo! Mi unirò a @nicholashoult @awkwafina e a Nicolas Cage in persona che interpreta Dracula in questo film fighissimo di Robert Kirkman & @ryanridley, diretto dall'incredibile @chrismckay_director. Non. Vedo. L'Ora. Sarà divertente. #Renfield".

Diretto e prodotto da Chris McKay (Lego Batman, The Tomorrow War) e basato su una storia originale scritta dall'autore di The Walking Dead Robert Kirkman trasformata in sceneggiatura da Ryan Ridley (Rick and Morty, Community, Renfield "È una storia su questo tipo, che sarebbe lo scagnozzo di Dracula, e su quanto il suo sia un lavoro veramente di m***a. È una commedia divertente, parecchio violenta, perché se io ho una fissa è quella per la violenza" garantisce Kirkman.

Nel corso di una recente intervista, Cage ha ammesso di essersi ispirato al Conte Orlok per la sua interpretazione di Dracula nel film.