Renfield: ecco la versione di Cage in stile Face/Off

L'interprete di Dracula in Renfield è conosciuto per essere una delle star più sopra le righe di Hollywood, come dimostrato dalla sua particolare scelta dei ruoli negli ultimi anni. Quest'ultimo suo intervento su Reddit, ne è l'ennesima conferma.

Renfield, la commedia horror incentrata sul personaggio di Nicholas Hoult che spera di liberarsi dal suo creatore, Dracula, è stata protagonista lo scorso 26 marzo di alcune discussioni, avvenute su Reddit, tra Nicolas Cage ed alcuni fan, i quali chiedevano ai due attori chi vorrebbero interpretare se potessero scambiarsi di ruolo.

L'interprete infatti, pare aver dato una risposta a dir poco bizzarra quando si è messo a spiegare la sua idea per una versione del film in stile Face/Off, pellicola cult del 1997 con protagonista lo stesso Cage.

"Mi piacerebbe interpretare Renfield così come sarei curioso di vedere cosa combinerebbe Hoult nei panni di Dracula. Vorrei che i due si scambiassero i ruoli per poi tornare sé stessi, per poi farli scambiare ancora e farli di nuovo tornare indietro".

Di seguito non è tardata ad arrivare anche la risposta di Nicholas Hoult il quale ha ammesso che non vorrebbe cambiare niente del film, poiché gli piace così com'è.

Nonostante l'idea di Cage suoni bizzarra a prima occhiata, bisogna ammettere che sarebbe una scelta piuttosto audace per un film di questo tipo, lo renderebbe probabilmente il primo nel suo genere ad essere così tanto sperimentale.

Non è quindi un segreto che si stia puntando molto su questa pellicola, al punto che lo stesso Nicolas Cage pare già pronto per un sequel di Renfield.

Dracula affonderà i denti nelle sale il mese prossimo, più precisamente il 14 aprile. Nell'attesa ecco qui l'inquietante trailer di Renfield.