Renfield, Ben Schwartz si unisce al cast dello spin-off di Dracula

Dopo l'ingresso nel cast di Awkwafina, Renfield, lo spin-off di Dracula targato Universal aggiunge al suo ensemble anche il doppiatore di Sonic Ben Schwartz.

Continua a crescere il cast di Renfield, il nuovo film di Universal Pictures dedicato al lore di Dracula, e più nello specifico al suo "scagnozzo", che vede già tra le sue fila Nicholas Hoult e Nicolas Cage.

Mentre Hoult porterà sullo schermo il personaggio titolare, Cage sarà Dracula in persona. Non è invece ancora noto né che ruolo interpreterà Awkwafina, né in quale ruolo si unirà alla pellicola Ben Schwartz, che però ha commentato la sua presenza nel film con un post su Instagram: "Mettete al riparo il vostro collo! Mi unirò a @nicholashoult @awkwafina e a Nicolas Cage in persona che interpreta Dracula in questo film fighissimo di Robert Kirkman & @ryanridley, diretto dall'incredibile @chrismckay_director. Non. Vedo. L'Ora. Sarà divertente. #Renfield".

Diretto e prodotto da Chris McKay (Lego Batman, The Tomorrow War) e basato su una storia originale scritta dal papà di The Walking Dead Robert Kirkman trasformata in sceneggiatura da Ryan Ridley (Rick and Morty, Community, Renfield "È una storia su questo tipo, che sarebbe lo scagnozzo di Dracula, e su quanto il suo sia un lavoro veramente di m***a. È una commedia divertente, parecchio violenta, perché se io ho una fissa è quella per la violenza" garantisce Kirkman.