Renfield, Ben Schwartz su Nicolas Cage:'Sul set ero a bocca aperta!'

Ben Schwartz ha rilasciato una lunga intervista al magazine The Playlist, raccontando anche diversi aneddoti sulla lavorazione di Renfield, il film spin-off di Dracula con protagonista Nicolas Cage. E proprio su Cage si è soffermato Schwartz, confessando la sua emozione di condividere il set con una star di quel calibro.

"La gente non si rende conto. C'è così tanto, così tanto di Nic Cage che non avete visto. Lavorare con lui è stato un sogno, è stato meraviglioso. Mentre mi trovavo sul set con lui è stato fantastico, era completamente immerso nel ruolo. E io ero a bocca aperta... " ha dichiarato Schwartz. Le riprese di Renfield si sono concluse a metà aprile, come annunciato ufficialmente dalla produzione.



Renfield è diretto e prodotto da Chris McKay, regista di La guerra di domani con Chris Pratt. La trama vede protagonista Nicholas Hoult nel ruolo di R.M. Renfield, un uomo internato in un ospedale psichiatrico e considerato pazzo. In realtà Renfield è un servitore del celebre vampiro Dracula (Nicolas Cage).



Nel cast di Renfield anche Awkwafina e lo stesso Ben Schwartz. Scoprite la data d'uscita ufficiale di Renfield, verso il quale si è creata una spasmodica attesa soprattutto per la presenza di Nicolas Cage e per il ruolo che gli è stato affidato e che promette di entrare nella galleria delle sue performance maggiormente iconiche: il conte Dracula.