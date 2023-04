Renfield, Ben Schwartz entusiasta: 'Stare sul set con Nicolas Cage è stato folle'

Quando intraprendi la carriera da attore speri di avere successo e di trovarti magari un giorno faccia a faccia con i tuoi idoli, ma crederci davvero è un'altra cosa: Ben Schwartz non ha smesso di provarci, però, e dopo aver messo un bel po' di successi in curriculum si è finalmente ritrovato sul set di Renfield con Nicolas Cage.

A parlare della sua esperienza è stato proprio l'attore di Parks and Recreation, che è apparso ancora sconvolto dall'idea di aver lavorato in compagnia dell'attore di Face/Off già elogiato dal regista Chris McKay per l'incredibile apporto creativo fornito al film in cui Cage darà volto a Dracula.

"Oh mio Dio, come Dracula poi! Quindi non era semplicemente Nic Cage, era tipo: 'Ho di fronte Nicolas Cage come Dracula!', il che è davvero folle. È stato come se due mondi, due miei idoli si fossero fusi per diventare un unico super-idolo. Super-idolo potrebbe essere anche un buon titolo per uno show che potremmo scrivere, non trovate?" sono state le parole di Ben Schwartz.

Come dargli torto, d'altronde! E voi, che aspettative avete per il Dracula interpretato da Nicolas Cage? Diteci la vostra nei commenti! Adrian Martinez, intanto, ha elogiato Chris McKay per il rispetto mostrato verso la tradizione horror Universal.