Renfield, il regista conferma: 'È l'unico sequel diretto del Dracula del 1931'

Di Dracula al cinema ne abbiamo visti a bizzeffe, ma uno dei più iconici, se non il più iconico in assoluto, resta ovviamente quello interpretato da un leggendario Bela Lugosi nel film del 1931 diretto da Tod Browning: proprio al primo monster movie della Universal, dunque, Renfield si propone di fare da vero e proprio sequel.

A parlarne è stato il regista Chris McKay che, nonostante il poco screentime concesso al Dracula di Nicolas Cage nel suo film, sostiene che Renfield debba essere considerato un sequel diretto del film che nel 1931 consegnò Bela Lugosi alla storia del cinema.

"Continuo a ripetere a quelli del marketing che è ciò che dovremmo dire, che è l'unico sequel diretto. Immagino possiate obiettare che anche La Figlia di Dracula sia un sequel, perché la sequenza iniziale ha luogo immediatamente dopo il Dracula di Browning, ma Bela Lugosi non c'è, ci sono dei personaggi completamente diversi. Per me, questo è l'unico vero sequel al Dracula e al Renfield di quel film. Quindi sì, penso avremmo potuto sfruttare la cosa per il marketing. Il sequel con più tempo trascorso tra il primo e il secondo film, battendo Psycho, qualcosa del genere" sono state le parole di McKay. Pensate sarebbe una campagna efficace? Fatecelo sapere nei commenti! Nicolas Cage, intanto, sta già chiedendo un film sul suo Dracula.