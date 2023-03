Renfield, pubblicato il trailer finale sul Dracula di Nicolas Cage

Il canale YouTube di Universal Pictures ha appena pubblicato il trailer finale di Renfield, horror/comedy in arrivo il 25 maggio 2023 con Nicholas Hoult nei panni di Renfield stesso e Nicolas Cage in quelli di Dracula.

Ecco la descrizione della clip: "Il male non dura per l'eternità, senza un piccolo contributo. In questa moderna storia mostruosa sul fedele servitore di Dracula, il candidato all'Emmy Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, franchise degli X-Men) interpreta Renfield, il povero aiutante del capo pià narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurarsi una preda per il suo padrone e a eseguire ogni ordine, non importa quanto umile. Ma ora, dopo secondi di servitù, Renfield è pronto a scoprire se esiste una nuova vita al di fuori dell'ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua subordinazione...". In effetti, i 3 nuovi spot TV su Renfield mostrano un rapporto sempre più tossico, ossia un ottimo modo per prefigurare un'eventuale trasformazione dei personaggi nel corso della storia.

In una precedente intervista a Collider, il regista Chris McKay ha dichiarato di considerare la pellicola come un sequel del capolavoro del 1931 diretto da Tod Browning: "Continuavo a ripetere al reparto marketing che avremmo dovuto dirlo, che questo è l'unico sequel diretto. Certo, qualcuno potrebbe credere che La figlia di Dracula sia un sequel... Ma, per me, questo è davvero l'unico proseguimento diretto con Dracula e Renfield. Quindi... Sì, vorrei che sfruttassero l'informazione nel promuoverlo. Sarebbe stato un modo efficace per posizionare il film: il lasso di tempo più grande tra il film originale e il sequel, al punto da superare Psycho o roba simile".

D'altra parte, molti spettatori non sentivano l'esigenza di un nuovo film sul celebre mostro succhia-sangue; eppure, Nicolas Cage crede che Renfield sia necessario per "capire la psiche" di Dracula.