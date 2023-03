Renfield, Nicolas Cage vuole un film su Dracula:'Per capire davvero la sua psiche'

Nicolas Cage ha coronato uno dei suoi sogni: interpretare il Conte Dracula al cinema. La star premio Oscar ha partecipato al film Renfield proprio nel ruolo dell'iconico vampiro ma forse non è abbastanza. Cage ha dichiarato di essere intenzionato ad interpretare il personaggio in un film interamente dedicato a Dracula.

Intervistato da Total Film, Nicolas Cage ha reso felici i fan che avrebbero voluto vederlo in più scene in Renfield:"Ci sono alcuni momenti secondari nel film in cui intravedi parte del pathos negli occhi di Dracula. Ciò mi ha fatto pensare che forse un giorno mi piacerebbe provare un intero film nel quale si capisce davvero la psiche del personaggio. Non ho davvero avuto il tempo di approfondirlo qui" ha spiegato l'attore. D'altronde anche a gennaio Nicolas Cage ammise di non avere molto screen time nel film.



Diretto da Chris McKay, Renfield racconta la storia dell'omonimo protagonista, interpretato da Nicholas Hout, che dopo anni dedicati alla servitù del proprio padrone, il Conte Dracula (Nicolas Cage), decide di iniziare una nuova vita nella moderna New Orleans. Innamoratosi di una vigilasse urbana, Rebecca Quincy (Awkwafina), dal carattere molto forte e arrabbiata, scoprirà quanto sia difficile liberarsi di Dracula. Nel cast del film anche Ben Schwartz, Adrian Martinez, Shohreh Aghdashloo e Caroline Williams.



Per scoprire le prime sequenze del film di McKay recuperate il trailer di Renfield, con Nicolas Cage nei panni del Conte Dracula.