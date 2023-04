Renfield, Nicolas Cage rivela: 'Se dovessi scegliere? Interpreterei l'Uomo Lupo'

Mentre il pubblico aspetta l'uscita di Renfield, film che vede Nicholas Hoult e Nicolas Cage come protagonisti assoluti, quest'ultimo ha già fantasticato sul prossimo ruolo che vorrebbe interpretare.

Durante una recente intervista per Screen Rant, Cage ha affermato che vorrebbe interpretare l'Uomo Lupo: "L'ho fatto con Ghost Rider, ma penso l'Uomo Lupo. Quest'ultimo è il più spaventoso e penso che sia un personaggio altamente tragico".

L'attore non si è mostrato molto speranzoso, in quanto l'Uomo Lupo non è sotto i riflettori da molto tempo: "Penso che sia stato trattato molte volte, e non credo che si producano film su di lui ormai. Ma vorrei esplorarlo, per me andrebbe bene". Effettivamente il primo film risale al 1941, successivamente nel 2010 con Benicio del Toro. Oltre a questi due, si contano ulteriori tre pellicole, ammontando a ben cinque film concentrati sul personaggio della Universal.

Nel frattempo Cage è impegnato con un altro personaggio storico e... immortale: Dracula. Dalle foto emerse dal set, oltre che dal trailer, s'intuisce già l'interpretazione innovativa e completamente unica che un attore come lui può regalare a tale ruolo.

Vedreste Nicolas Cage nei panni dell'Uomo Lupo? Nel frattempo, per chi se lo fosse perso, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Renfield.