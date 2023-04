Renfield, Nicolas Cage ricorda il suo primo vampire movie: 'Non mangerò mai più insetti'

Nicolas Cage non è nuovo al mondo dei vampiri. Prima di vestire i panni di Dracula in Renfield, l'attore ha interpretato un vampiro in Stress da Vampiro, film del 1988. A 35 anni dall'uscita della pellicola horror-comica, l'attore ha ammesso di essersi pentito di essersi pentito di alcune scelte fatte.

Il pentimento riguarda, principalmente, l'aver mangiato uno scarafaggio. Questo è uno dei motivi per cui il film è diventato iconico oltre che per l'assurdo monologo dell'alfabeto che Cage porta avanti in una delle scene più indimenticabili della sua filmografia. Mentre Nicolas Cage e Nicholas Hoult si sono elogiati a vicenda per Renfield, l'attore premio Oscar ha parlato della sua esperienza sul set di Stress da vampiro e come, a distanza di anni, si sia pentito delle sue scelte sul set.

Come molti attori della sua generazione, Nicolas Cage predilige il method acting. Per questo motivo se il suo personaggio su schermo deve mangiare insetti, lui mangerà insetti. "L'ho mangiato due volte perché il regista l'ha fatto solo per prendermi in giro" ha raccontato. ""Oh, ma ho mangiato un vero insetto delle patate, che è terrificante per me, così come gli scarafaggi", ha detto Cage. “Non lo farò mai più. Mi dispiace averlo fatto" ha concluso parlando di quanto avesse superato fin troppo il limite imposto.

Awkwafina ha parlato della sua esperienza sul set di Renfield e come il film sia "pieno di sangue", confermando la natura horror/comedy del film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!